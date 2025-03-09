Геническ, Херсонская область, 9 марта, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Украинские формирования нанесли удар двумя ракетами американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области, есть погибшие. Об этом 9 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

«Сегодня противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS прямо по торговым рядам в Великих Копанях. В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию. Люди мирно занимались своими делами, а враг хладнокровно стрелял по ним», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы области, в результате обстрела есть погибшие и множество раненых, на месте работают сотрудники спасательных служб, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Сальдо подчеркнул, что удар украинских боевиков по рынку не был случайным и его целью были люди труда, которые кормят регион, работая на своей земле.

«Киевский режим продолжает воевать с миром и гуманностью», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Горловке в Донецкой Народной Республике 10 снарядов калибра 155 мм, в том числе три кассетных. Уточнялось, что украинская армия совершила восемь попыток атак на горловском направлении.

Позднее в этот же день дрон ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на центр Горловки. Также в это время украинские формирования выпустили по городу семь артиллерийских снарядов «натовского» калибра 155 мм.