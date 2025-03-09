Москва, 9 марта, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Певица Анна Седокова сообщила, что вернулась к творческой деятельности после смерти бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. 9 марта она анонсировала песню о своих переживаниях.

Анатолий Медведь/РИА Новости

«Я вернулась на студию и написала песню. В ней все. О нас, обо мне. Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала», — написала артистка в своем Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, о гибели Тиммы в Москве стало известно 17 декабря. По некоторым данным, 16 декабря баскетболист безуспешно пытался встретиться с бывшей супругой и поздравить ее с днем рождения. После этого он отправился в хостел в трех километрах от дома певицы, где его позже обнаружили мертвым. Рядом с телом лежал телефон, на заставке — номер Седоковой и просьба позвонить ей.

Судя по публикациям в соцсетях, спортсмен тяжело переживал развод. В правоохранительных органах сообщили, что он страдал от депрессии. Седокова после новостей о гибели Тиммы опубликовала видеообращение в соцсети, где призналась, что последние годы «жила в аду». Она попросила не распространять запись, чтобы оградить ее семилетнего сына от информации о трагедии.

3 января Следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти Тиммы. Один из его друзей Марк Пугачев заявил, что в республике начались разбирательства по делу баскетболиста. Он также подчеркнул, что собирается дать показания против Седоковой. Пугачев обвинил ее в том, что она якобы устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые бывший муж купил за 180 млн рублей.