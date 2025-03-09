Вашингтон, 9 марта, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Президента США Дональда Трампа возмутила встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с королем Карлом III. Об этом 9 марта заявила британская газета Daily Mail со ссылкой на американских дипломатов.

Joe Giddens/AP/TASS Король Великобритании Карл III и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Дональд Трамп «остыл» в отношении Великобритании после того, как король Карл приветствовал Владимира Зеленского в Сандрингеме», — сообщается в материале.

Отмечается, что союзники американского лидера передали британским чиновникам недовольство Трампа от встречи. По словам источника, фотографии короля с главой киевского режима заставили республиканца почувствовать себя «менее особенным».

«В ответ союзникам Трампа заявили, что правительству было бы неуместно «приказывать» королю не встречаться с господином Зеленским», — уточнили в газете.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта после экстренного саммита в Лондоне по вопросам Украины Зеленский встретился с Карлом III на острове Норфолк. Отмечается, что украинец прилетел на вертолете, сделал несколько фото с британским монархом, и они уединились для беседы.

28 февраля в Вашингтоне произошла перепалка между Трампом и главой киевского режима. Зеленский выступил против прекращения огня и потребовал американских «гарантий безопасности». Он также агрессивно возражал главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе нецензурно выругаться. После произошедшего Зеленскому поставили ультиматум: либо извиниться, либо уйти в отставку.

Затем Зеленский написал в соцсети X, что ему досадно из-за того, что их встреча с американским лидером в Белом доме «пошла не так». Он также пообещал работать над достижением перемирия на Украине под «сильным руководством» Трампа.