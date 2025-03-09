Казань, 9 марта, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов 9 марта выиграл четвертую золотую медаль чемпионата России по лыжным гонкам в Казани, победив в командной эстафете 4×7,5 км. Об этом 9 марта сообщает «Спорт-экспресс».

Максим Богодвид/РИА Новости

Первая сборная Татарстана с Сергеем Ардашевым, Савелием Коростелевым, Сергеем Волковым и Александром Большуновым преодолела дистанцию эстафеты за 1 час 12 минут 29,5 секунды. Второй к финишу пришла команда Тюменской области (отставание — 1 минута 2,4 секунды), третьей — сборная Мурманской области (отставание — 1 минута 14,7 секунды).

Ранее Большунов выиграл скиатлон, гонку на 10 км с раздельным стартом и командный спринт.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Спортсмен преодолел дистанцию за 3.02,51. Большунов же тогда выбыл из борьбы на стадии полуфинала.