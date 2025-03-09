Москва, 9 марта, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) армии России уничтожили еще один дрон украинских формирований в небе над Белгородской областью. Об этом 9 марта сообщило Министерство обороны РФ.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Около 16:05 МСК дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Ранее днем 9 марта силы ПВО ВС России сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями, два и один дрон соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 марта российские средства ПВО сбили 88 украинских БПЛА над восемью регионами страны. Из этого числа 52 дрона был ликвидировано над Белгородской областью, 13 — над Липецкой, 9 — над Ростовской, 8 — над Воронежской. Также 3 беспилотника удалось нейтрализовать над Астраханской областью и по 1 над Рязанской областью, Кубанью и Курской областью.

Позднее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские формирования за сутки использовали свыше 130 БПЛА для атак по 12 муниципалитетам региона. По его словам, также противник использовал для этого не менее 46 боеприпасов.