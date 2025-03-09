Барнаул, 9 марта, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Предполагаемый виновник убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко скончался в больнице. Об этом 9 марта сообщили в региональный главном управлении СК РФ

Кирилл Брага/РИА Новости

«Да, умер сегодня днем в больнице», — процитировал телеканал РЕН ТВ собеседника.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта днем Онищенко погиб от выстрела возле кафе в селе Завьялово. Оперативники задержали 45-летнего руководителя местного муниципального унитарного предприятия Анатолия Фенина в качестве подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело, мотивом которого мог стать конфликт из-за отстранения задержанного от занимаемой должности.

После убийства задержанный пытался совершить суицид. Мужчина выжил, получив значительную травму лица, после чего был доставлен в реанимацию.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал большой трагедией смерть Онищенко. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.