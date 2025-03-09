Самара, 9 марта, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Нападающий Артём Дзюба, выступающий за тольяттинский «Акрон», стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова по забитым голам.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Дзюба забил гол на девятой минуте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Этот мяч стал для него 234-м в карьере.

По этому показателю он обогнал завершившего карьеру в 2017 году Кержакова, на счету которого 233 гола.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным обладателем Суперкубка России. Игроком «Акрона» он стал в сентябре 2024 года. Ранее также выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Локомотив».

Как передавало ИА Регнум, 1 марта в матче 19-го тура РПЛ против «Пари Нижний Новгород» Дзюба забил свой 233-й мяч, сравнявшись с Кержаковым. При этом по итогам матча «Акрон» уступил со счётом 1:2.

После игры Дзюба заявил, что гол был омрачён поражением, но сравняться с Кержаковым дорогого стоит.

7 декабря в матче 18-го тура Дзюба забил гол в ворота санкт-петербургского «Зенита», но из уважения к своему бывшему клубу не стал праздновать забитый мяч.