Брюссель, 9 марта, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 марта заявила, что предложенный ею план о выделении €800 млрд на укрепление ЕС превратит его в «оборонный союз».

Global Look Press

«Наша инициатива по перевооружению Европы на €800 млрд позволит нам построить настоящий оборонный союз», — подчеркнула она, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

Фон дер Ляйен добавила, что при действующей схеме распределения инвестиций на оборону 80% средств уходят за пределы ЕС и только 20% остаются в объединении. Теперь военное производство для перевооружения Евросоюза планируется разворачивать в Европе, чтобы развивать собственную экономику.

Как передавало ИА Регнум, ранее фон дер Ляйен заявила, что ее план перевооружения Евросоюза предполагает выделение €650 млрд из национальных бюджетов стран ЕС в течение четырех лет. Остальные €150 млрд предполагается получить за счет займов. Глава ЕК также предполагает мобилизацию частного сектора и перераспределение средств в других фондах.

6 марта лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации на сумму €800 млрд, получивший название ReArm EU («Перевооружить Европу»). На это в том числе планируется направить средства из программы развития депрессивных регионов. Поводом для укрепления обороны назвали угрозу, которая якобы исходит от России.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом утверждения, будто Россия хочет напасть на Европу. Антироссийскую истерию на Западе раздувают для оправдания увеличения военных расходов и гонки вооружений, подчеркнул политик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС по милитаризации, заявил, что российский лидер найдет способ, как ответить на это, не втягивая страну в гонку вооружений. Представитель Кремля обратил внимание на то, что Европа пока не перестроилась на тот лад, который сейчас формируется между Россией и США.