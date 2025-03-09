Москва, 9 марта, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уверен в том, что российские военные на линии боевого соприкосновения не подведут и будут сражаться до победы России.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Ранее, 6 марта, глава государства провел встречу с женщинами-участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями бойцов, а также сотрудницами фонда «Защитники Отечества». Кадры с мероприятия 9 марта показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Одна из участниц мероприятия рассказала, что российские военные с линии фронта передали Путину огромный привет и заявили, что они его никогда не подведут и будут биться до победы России.

«Я знаю», — ответил на это российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 7 марта назвал участников спецоперации такими же героями, как ветераны Великой Отечественной войны. Политик подчеркнул, что о современных российских военных будут писать учебники, а сами они точно так же будут приходить и уже приходят в школы, рассказывая детям о себе, потому что только так можно поддерживать необходимый уровень патриотизма в стране.

Ранее, 28 февраля, Путин в ходе встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым снова назвал военнослужащих в зоне спецоперации своими ребятами, попросив не забывать о них.

До этого, 13 февраля, Путин поблагодарил губернатора Брянской области Александра Богомаза за внимание к участникам спецоперации, призвав и дальше «не забывать про его ребят» и оказывать им всю необходимую поддержку в регионе.

Президент России 27 февраля подчеркнул, что именно бойцы СВО своей доблестью и победами создали условия для диалога по мирному урегулированию кризиса на Украине.