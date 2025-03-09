* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 9 марта, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Конфликт на Украине пора заканчивать. Об этом 9 марта заявил депутат Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Global Look Press

«А давайте не пять и не 10 лет. Давайте заканчивать», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что таким образом он вслед за экс-премьером Украины Юлией Тимошенко прокомментировал заявление главы разведки ФРГ Бруно Каля о том, что Россия якобы будет угрожать безопасности Европы, если боевые действия завершатся раньше 2029–2030 годов. Гончаренко добавил, что сейчас «важно сохранить страну».

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Тимошенко высказала возмущение словами Каля и потребовала немедленного завершения украинского конфликта. Она добавила, что эти заявления стали первым официальным подтверждением того, во что Украине «так не хотелось верить».

28 февраля экс-советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор подчеркнул, что Вооруженные силы Украины потеряли в ходе спецоперации не менее 1,2 млн бойцов. Он назвал эти число потерь катастрофическим и призвал Киев скорее подписать мирное соглашение с Россией.

Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал абсолютным бредом утверждения о якобы готовящихся планах нападения Москвы на европейские страны. Он уточнил, что антироссийская истерия нужна западным лидерам, чтобы оправдать рост военных расходов и гонку вооружений.