Зальцбург, Австрия, 9 марта, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Международный союз биатлонистов (IBU) оставит в силе решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Об этом 9 марта заявил президент IBU Олле Далин.

Александр Вильф/РИА Новости

Так он прокомментировал призыв президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха к мировым спортивным федерациям рассмотреть возможность допуска россиян до квалификационных олимпийских соревнований.

«Решение конгресса от 2022 года остается в силе», — прокомментировало «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года Международный союз биатлонистов запретил российской и белорусской сборным участвовать в своих соревнованиях и приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. В организации отметили, что могут пересмотреть решение, если изменятся обстоятельства.

В декабре советский биатлонист и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал пародией на биатлон международные турниры без участия российских спортсменов. Он добавил, что те же норвежцы делали всё, чтобы выдворить Россию с турниров, чтобы потом побеждать во всех состязаниях.