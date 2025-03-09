Тамбов, 9 марта, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Народный артист России Юрий Томилин скончался в Тамбове на 72-м году жизни. Об этом сообщил Тамбовский драматический театр.

tambovteatr.ru Юрий Томилин

Уточняется, что он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Юрий Томилин родился 20 апреля 1953 года. В 1978 году он окончил актерское отделение Ростовского училища искусств, а в 1987 году — актерский факультет ГИТИСа.

В 1979 году он пришел в Тамбовский драматический театр, где сыграл более чем в 70 спектаклях. Зрителям он запомнился по ролям верного пса в пьесе «Сокровище Бразилии» и графа Альбафьорита в пьесе «Хозяйка гостиницы».

В 2008 году ему было присвоено звание народного артиста России.