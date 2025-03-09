Вашингтон, 9 марта, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Соединенным Штатам Америки недостаточно заключения сделки по полезным ископаемым с Украиной для возобновления поставок военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 9 марта сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Global Look Press

По словам собеседников телеканала, Трамп дал понять своим помощникам, что, помимо сделки, необходимо, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский изменил свою позицию по переговорам и высказал готовность идти на уступки, в том числе территориальные.

Помимо этого, отметили источники, американский лидер пытается достичь прогресса в вопросе проведения выборов на Украине. Глава США якобы хочет, чтобы Зеленский рассмотрел возможность уйти в отставку.

«Зачитав послание президента Зеленского на совместном заседании [конгресса США], президент Трамп продемонстрировал, что Украина добилась позитивных сдвигов», — привел телеканал комментарий руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайана Хьюза.

Он добавил, что Соединенные Штаты рассчитывают на позитивные сдвиги в вопросе переговоров в рамках встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Хьюз подчеркнул, что конечная цель США — положить конец вооруженному конфликту на Украине.

Ранее стало известно, что 4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он возражал Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

6 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Отмечается, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой.

Позже в этот же день Трамп заявил, что Украина и Россия хотят заключить соглашение по урегулированию вооруженного конфликта, так как «у них нет другого выхода».

В свою очередь спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта. Келлог подчеркнул, что у Белого дома возникает вопрос к Украине, насколько Киев серьезно настроен в стремлении к обсуждению мира.

Зеленский 4 марта в соцсети X прокомментировал перепалку в Белом доме с президентом США. Он выразил сожаление по поводу случившейся стычки и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа». Также он заявил, что готов быстро пройти все этапы переговоров, чтобы согласовать прочную окончательную сделку.