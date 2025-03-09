В США раскрыли план Трампа по Украине
NBC: США недостаточно сделки по металлам для возобновления помощи Украине
Вашингтон, 9 марта, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Соединенным Штатам Америки недостаточно заключения сделки по полезным ископаемым с Украиной для возобновления поставок военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 9 марта сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на источники в администрации президента США Дональда Трампа.
По словам собеседников телеканала, Трамп дал понять своим помощникам, что, помимо сделки, необходимо, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский изменил свою позицию по переговорам и высказал готовность идти на уступки, в том числе территориальные.
Помимо этого, отметили источники, американский лидер пытается достичь прогресса в вопросе проведения выборов на Украине. Глава США якобы хочет, чтобы Зеленский рассмотрел возможность уйти в отставку.
«Зачитав послание президента Зеленского на совместном заседании [конгресса США], президент Трамп продемонстрировал, что Украина добилась позитивных сдвигов», — привел телеканал комментарий руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайана Хьюза.
Он добавил, что Соединенные Штаты рассчитывают на позитивные сдвиги в вопросе переговоров в рамках встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Хьюз подчеркнул, что конечная цель США — положить конец вооруженному конфликту на Украине.
Ранее стало известно, что 4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он возражал Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».
6 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Отмечается, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой.
Позже в этот же день Трамп заявил, что Украина и Россия хотят заключить соглашение по урегулированию вооруженного конфликта, так как «у них нет другого выхода».
В свою очередь спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта. Келлог подчеркнул, что у Белого дома возникает вопрос к Украине, насколько Киев серьезно настроен в стремлении к обсуждению мира.
Зеленский 4 марта в соцсети X прокомментировал перепалку в Белом доме с президентом США. Он выразил сожаление по поводу случившейся стычки и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа». Также он заявил, что готов быстро пройти все этапы переговоров, чтобы согласовать прочную окончательную сделку.