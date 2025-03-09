Москва, 9 марта, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили три беспилотных летательных аппарата украинских формирований над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом 9 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 12:00 до 15:00 МСК дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что два БПЛА из этого числа были сбиты в небе над Белгородской областью и еще один ликвидировали над Курской областью.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 марта средства ПВО армии России перехватили и ликвидировали 88 дронов украинских войск в небе над восемью регионами РФ. Над Белгородской областью было сбито 52 БПЛА из этого числа, над Липецкой областью — 13, над Ростовской областью — девять и над Воронежской — восемь. Кроме того, три дрона нейтрализовали в небе над Астраханской области и по одному — над Рязанской областью, Кубанью и Курской областью.

Вечером 8 марта российские силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Ростовской областями. Уточнялось, что 10 БПЛА уничтожили над Белгородской областью и еще шесть — над Ростовской.