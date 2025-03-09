Москва, 9 марта, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил военного медика из Тывы, участницу спецоперации Айдысмаа Монгуш, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт. Соответствующие кадры показали 9 марта в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Михаил Метцель/ТАСС/Kremlin.ru

Путин 6 марта встретился с сотрудницами фонда «Защитники Отечества». Во время мероприятия Монгуш рассказала, как ей удалось в одиночку вынести с поля боя тело своего погибшего супруга. Сейчас она живет в Кызыле и воспитывает троих детей — двух сыновей пяти и 11 лет, а также девятилетнюю дочку. После встречи Путин пообщался с Монгуш во время фотографирования с участницами.

«Ты туда не ходи, ладно?.. Детишек надо поднимать», — отметил он, говоря о продолжении ее службы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Путин в ходе встречи с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» пообещал наградить Монгуш.

Погибший муж Монгуш Дажы Омак служил в штурмовом подразделении и погиб во время выполнения очередного боевого задания. Его жена также отправилась в зону спецоперации, так как у нее есть медицинское образование.