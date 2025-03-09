Мелитополь, 9 марта, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Сотрудники СК России в ходе поисковых работ в Запорожской области нашли останки бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Мероприятия проводили совместно с Запорожским региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» и участниками поискового отряда «Южный фронт».

«Во время поисковых мероприятий в лесном массиве в 70 м от автомобильной дороги, ведущей в посёлок городского типа Акимовка Мелитопольского городского округа, удалось обнаружить останки трех бойцов Красной армии», — указано в Telegram-канале СК РФ.

Помимо скелетированных останков участники поисков обнаружили личные вещи бойцов: пряжки поясных ремней, саперную лопатку и фрагменты обмундирования.

Для установления причин смерти проведут судебные экспертизы, после чего останки перезахоронят.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года останки 49 бойцов Красной армии, погибших в 1943 году во время штурма немецкой укреплённой линии «Вотан», захоронили в Запорожской области. Укреплённый район, считавшийся у фашистов неприступным, Красная армия штурмовала больше пяти месяцев. На этой земле погибли свыше 200 тысяч красноармейцев. Все солдаты, останки которых нашёл областной поисковый отряд, остались безымянными.