Москва, 9 марта, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя успехи российских военных в Курской области, заявил, что «крышка дымящегося котла практически закрыта».

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается. Так держать!» — написал он в Telegram-канале.

Как ранее передавало ИА Регнум, 8 марта российские военные освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, а 9 марта — Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области. С начала вторжения в регион ВСУ потеряли более 65,9 тыс. бойцов.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов 8 марта заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ начали наступление на всех направлениях в приграничных районах Курской области. Он отметил, что украинские военные бросают позиции и бегут, а российские бойцы продвигаются с хорошими темпами. Врага нужно бить так, чтобы он пожалел о вторжении, подчеркнул генерал.

19 февраля президент РФ Владимир Путин отметил, что российские бойцы наступают на позиции ВСУ по всей линии фронта. Он добавил, что подразделения 810-й бригады пересекли границу со стороны Курского региона и вышли на территорию Украины.