Уфа, 9 марта, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Главное управление МЧС по Башкирии 9 марта из-за непогоды ввело ограничение движения транспорта в пяти районах республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Александр Кряжев/РИА Новости

В 15:50 по местному времени (13:30 мск) грузовому и пассажирскому транспорту запретили выезжать на федеральную трассу М-7 «Волга» с 1231-го по 1331-й км, в Уфимском, Кушнаренковском и Дюртюлинском районах. В 16:00 (14:00 мск) аналогичное ограничение ввели на дороге регионального значения Бирск — Тастуба — Сатка с нулевого по 144-й км, в Бирском, Мишкинском и Караидельском районах.

«Ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Водителей в Башкирии также призывают не выезжать из населенных пунктов, пока сохраняется непогода.

Как передавало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 8 марта предупредил о непогоде в выходные в шести российских регионах. Он сообщил, что будет метель, сильный ветер и гололед в Башкирии и Удмуртии. Кроме того, синоптик спрогнозировал снегопады в Пермском крае, Мурманской и Архангельской областях, а также сильный ветер в Республике Алтай и Новороссийске.