Брюссель, 9 марта, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Евросоюз должен отказаться от российского газа и снизить цены на энергию. Об этом 9 марта заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Karl-Josef Hildenbrand/DPA/TASS

«Цены на энергетические ресурсы в Европе остаются системно выше, чем в США и Китае. Они также сильно отличаются между различными странами ЕС. Мы должны их снизить в то время, как мы заканчиваем отказ от российского топлива. Обе эти задачи важны, нам нужно их достичь», — заявила она в ходе выступления на сессии Европарламента.

Вместе с этим странам союза предлагается расширить инвестиции в зеленые технологии, в том числе «нового поколения», и закупать больше газа у США. Отмечается, что эти шаги станут главными целями в новом энергетическом плане, который Еврокомиссия представит в феврале.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта стало известно, что Украина ведет переговоры с США о поставках природного газа в ЕС. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева стать хабом для поставок топлива в страны Европы.

10 февраля агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой отметило достижение европейскими ценами на газ двухлетнего максимума. Отмечается, что стоимость фьючерсных контрактов на момент публикации выросла на 4,1% и достигла отметки €58 за мегаватт-час. Более того, издание заявило, что рост цен не останавливается уже четвертую неделю подряд.

После отказа Киева продлить соглашение на транзит газа в Европу Москва остановила свои поставки. Президент РФ Владимир Путин отметил, что киевский режим наказывает Евросоюз, Москва же, наоборот, всегда выступала за деполитизацию экономики. Затем Венгрия и Словакия заявили о заинтересованности в российском топливе и обвинили Киев в срыве переговоров по возобновлению транзита.