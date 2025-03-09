Дамаск, 9 марта, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Столкновения между сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада и силами нового правительства страны начались на газовой электростанции в портовом городе Банияс в провинции Тартус. Об этом 9 марта сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

Утверждается, что поддерживающие Асада вооруженные формирования напали на станцию, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру города. При этом подчиняющиеся временному правительству силы безопасности пытаются вернуть станцию под контроль.

Банияс — город и порт на западном побережье Сирии, расположенный между Латакией и Тартусом. Он является важным центром газовой и нефтяной промышленности на подконтрольных Дамаску территориях.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в Латакии произошли столкновения между сторонниками Асада и силами нового правительства Сирии. В результате беспорядков в провинции ввели комендантский час. Позднее в город вошли лояльные новому правительству части армии Сирии.

Курдский телеканал Rudaw 8 марта сообщил, что не менее 532 мирных жителей погибли в результате вооруженных столкновений в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Уточнялось, что большинство погибших относятся к алавитской общине.

Новый глава Сирии Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды сторонников Асада в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 марта отметила, что Россия встревожена резким обострением ситуации в Сирии. Дипломат добавила, что в условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют национальное согласие, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от религиозной или национальной принадлежности.

8 декабря 2024 года Асад сложил полномочия президента Сирии и покинул страну после масштабного наступления вооружённых группировок оппозиции на Дамаск. Он получил политическое убежище в России. Главой временного правительства стал Ахмед аш-Шараа.