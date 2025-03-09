В Сирии начались боевые столкновения на газовой электростанции в Баниясе
SANA: начались боевые столкновения на газовой электростанции в сирийском Баниясе
Дамаск, 9 марта, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Столкновения между сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада и силами нового правительства страны начались на газовой электростанции в портовом городе Банияс в провинции Тартус. Об этом 9 марта сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Утверждается, что поддерживающие Асада вооруженные формирования напали на станцию, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру города. При этом подчиняющиеся временному правительству силы безопасности пытаются вернуть станцию под контроль.
Банияс — город и порт на западном побережье Сирии, расположенный между Латакией и Тартусом. Он является важным центром газовой и нефтяной промышленности на подконтрольных Дамаску территориях.
Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в Латакии произошли столкновения между сторонниками Асада и силами нового правительства Сирии. В результате беспорядков в провинции ввели комендантский час. Позднее в город вошли лояльные новому правительству части армии Сирии.
Курдский телеканал Rudaw 8 марта сообщил, что не менее 532 мирных жителей погибли в результате вооруженных столкновений в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Уточнялось, что большинство погибших относятся к алавитской общине.
Новый глава Сирии Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды сторонников Асада в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 марта отметила, что Россия встревожена резким обострением ситуации в Сирии. Дипломат добавила, что в условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют национальное согласие, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от религиозной или национальной принадлежности.
8 декабря 2024 года Асад сложил полномочия президента Сирии и покинул страну после масштабного наступления вооружённых группировок оппозиции на Дамаск. Он получил политическое убежище в России. Главой временного правительства стал Ахмед аш-Шараа.