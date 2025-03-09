Берлин, 9 марта, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Германия не будет обладать ядерным оружием. Об этом 9 марта заявил лидер одержавшего верх на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

IMAGO/dts/Nachrichtenagentur/Global Look Press

«Германия не сможет и не вправе обладать ядерным оружием», — сообщил он в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Однако он отметил, что намерен обсудить с Францией и Великобританией вопрос защиты Евросоюза за счет их ядерного оружия, в качестве дополнения к «ядерному зонтику» США.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Первое место занял блок ХДС/ХСС, набравший 26,8% голосов. Действующий канцлер Олаф Шольц признал свое поражение и поздравил Мерца с победой.

25 февраля газета The Daily Telegraph сообщила, что в случае, если США сократят военное присутствие в Европе, то Франция может разместить на территории Германии истребители с ядерным оружием. Затем президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты ЕС.

В марте лидер французской партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен отнеслась негативно к подобным заявлениям и подчеркнула, что Франция не должна делиться ядерным сдерживанием или делегировать его другим государствам. Кроме того, США остаются французским союзником и пока что не заявляли о выводе ядерного оружия с территории европейских стран, добавила она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что ядерная риторика главы французского государства является угрозой в адрес РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что абстрагироваться от европейских ядерных арсеналов в теме ядерного разоружения не представляется возможным.