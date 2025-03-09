Вашингтон, 9 марта, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Сотрудники ведущих американских университетов и министерства по делам ветеранов Соединенных Штатов Америки выяснили, что некоторые антибиотики, нейролептики, статины, противогрибковые препараты и антипаразитарные медикаменты могут серьезно навредить печени. Результаты опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Николай Гынгазов/ТАСС

Исследователи изучили информацию из электронных медицинских карт 8 млн человек, которые они получили от управления по охране здоровья ветеранов США. Данные были собраны в период с 2000 по 2021 год. В первую очередь ученые составили список из 194 самых часто назначаемых в Соединенных Штатах медикаментов, после чего исследовали их влияние на здоровье пациентов, имеющих заболевания печени или желчевыводящих путей.

Специалисты зафиксировали все случаи госпитализации с диагнозом тяжелой острой печеночной недостаточности. За время наблюдения набралось 1739 таких случаев.

Под пристальное внимание ученых попали 17 препаратов, которые больше всего вредят печени. В списке оказался метронидазол, используемый для лечения лямблиоза, трихомонадного вагинита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Его исследователи назвали самым опасным среди всех.

Помимо этого, в число высокотоксичных для печени лекарств попали противовирусный ставудин, нейролептик прохлорперазин, некоторые статины, антибиотики и противогрибковые средства. Отмечается, что 11 из этих препаратов ранее считались безопасными.

Ранее, 20 февраля, The Times со ссылкой на ученых написала, что клинические исследования двух новых препаратов от болезни Альцгеймера леканемаб и донанемаб оказались неполными, указанные лекарства могут представлять опасность для здоровья пациентов. Исследователи подчеркнули, что эти препараты могут привести к сокращению мозга и кровотечению. Так, по данным ученых, у 21% участников исследования, которые принимали леканемаб, позднее случился отек мозга или кровотечение.