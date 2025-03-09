Вашингтон, 9 марта, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Беспилотный космоплан ВВС США X-37B приземлился на военной базе Ванденберг в штате Калифорния после секретной миссии, которая длилась 434 дня. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Global Look Press

По информации военных, испытания космоплана проходили на высокоэллиптической орбите. Аппарат продемонстрировал высокую маневренность. При корректировке его маршрута применили метод, который предполагает использование сопротивления атмосферы Земли для минимизации затрат топлива.

Также в ходе миссии были проведены эксперименты по мониторингу космического пространства, направленные на получение новых данных в этой сфере. Космоплан приземлился 7 марта.

Как передавало ИА Регнум, X-37B был запущен в космос корпорацией SpaceX в декабре 2023 года. Старт состоялся с космодрома в космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде.

X-37B — экспериментальный орбитальный многоразовый космический корабль. Он предназначен для работы на высотах 200−750 км. Его запускали в космос семь раз с апреля 2010 года. Предыдущий старт провели в мае 2020 года. Эта миссия завершилась в ноябре 2022 года.

Бывший министр ВВС США Хизер Уилсон рассказала, что X-37B способен опускаться на низкие высоты околоземной орбиты и таким образом скрываться от земных телескопов. Он так же может проводить активные маневры вблизи атмосферы, из-за чего «противники США» не могут спрогнозировать, куда он направится, отметила она.

Генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков предположил, что аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок. Таким образом США создали инфраструктуру для развертывания ядерного оружия в космосе и планируют ее наращивать.