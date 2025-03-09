Вашингтон, 9 марта, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Секретная служба США обезвредила вооруженного подозрительного мужчину близ Белого дома.

Kyle Mazza/Global Look Press

«В воскресенье, 9 марта сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине после вооруженного столкновения с правоохранительными органами», — написал пресс-секретарь службы Энтони Гульельми в соцсети Х (бывший Twitter).

Полиция получила информацию о мужчине, который направляется из Индианы в Вашингтон, планируя совершить суицид. Его машину правоохранители в итоге нашли припаркованной около здания исполнительного офиса Эйзенхауэра недалеко от официальной резиденции президента США. Сам подозреваемый был поблизости.

Заметив полицейских, мужчина стал размахивать оружием, вынудив их открыть огонь. Его госпитализировали с места инцидента. Информация о его состоянии не сообщается. Никто кроме нарушителя не пострадал, ведется расследование.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале вооруженный мужчина ворвался в отделение интенсивной терапии больницы города Йорк американского штата Пенсильвания, где захватил заложников и убил полицейского. Пятеро человек получили ранения. Мужчина перед нападением обращался в это отделение «с медицинской целью, касающейся другого человека».

В октябре около госуниверситета в Нэшвилле штата Теннесси произошла перестрелка. В результате один человек погиб и еще девять получили различные ранения. В полиции предположили, что некоторые из раненых были инициаторами стрельбы.