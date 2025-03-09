Москва, 9 марта, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Российские военные закрепились в селе Константинополь в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 марта сообщили в Министерстве обороны России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

При освобождении Константинополя украинские формирования потеряли свыше 50 военных.

Уточняется, что после освобождения населенного пункта военные группировки войск «Восток» водрузили государственные флаги РФ и копии Знамени Победы на административных зданиях.

«На данный момент военнослужащие провели зачистку и закрепились в поселке. Потери противника составили более 50 боевиков», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 марта стало известно, что группировка войск «Восток» армии России освободила Константинополь. Также были нанесены удары по позициям ряда бригад противника возле Богатыря, Федоровки, Веселого, Воскресенки, Днепроэнергии и Разлива в ДНР.

Вооруженные силы России с 1 по 7 марта освободили от украинских формирований четыре населенных пункта в ДНР. Группировка войск «Центр» освободила село Андреевка, а группировка войск «Восток» — села Скудное и Привольное, а также поселок Бурлацкое.