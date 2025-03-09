Москва, 9 марта, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Решение Франции о передаче киевскому режиму доходов от замороженных российских активов нарушает все нормы международного права. Об этом 9 марта заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

PAVEL BEDNYAKOV/Павел Бедняков/ИЗВЕСТИЯ Вячеслав Володин

«Решение французских властей о передаче Украине доходов от замороженных российских активов нарушает все нормы международного права. Очевидная истерия от бессилия окончательно взяла верх над разумом», — его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Он добавил, что отвечать за свои действия и возвращать украденное Западу все равно придется.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов. Отмечается, что таким образом страна сможет выделить Киеву вооружения и боеприпасы еще на €195 млн.

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что конфискация замороженных активов РФ Западом не представляется возможным. Однако он не исключил использование части этих денег для помощи Украине.

Затем 4 марта министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар признал, что конфискация замороженных активов станет как для его страны, так и для всего Евросоюза нарушением международного права. Он добавил, что Париж продолжает придерживаться позиции, что замороженные активы по-прежнему принадлежат Банку России.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в основном Запад продолжает пытаться изъять замороженные активы Москвы. И только некоторые политики, по его словам, понимают, что такой шаг приведет к негативным последствиям.

Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что изъятие замороженных активов РФ является воровством. Он также оценил действия стран Европы, как попытка подвести хоть какую-то юридическую базу под их окончательное присвоение.