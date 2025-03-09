Горловка, ДНР, 9 марта, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывоопасный предмет на центр города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 марта сообщил Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Зафиксирована… атака ударным БПЛА, обстрел со стороны ВФУ по направлениям: 11:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в период с 11:50 до 13:10 мск ВСУ выпустили по городу семь артиллерийских снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 марта стало известно, что украинские войска за сутки выпустили по Горловке 10 снарядов калибра 155 мм, включая три кассетных. Отмечалось, что противник совершили восемь атак на горловском направлении, в общей сложности по ДНР за это время было выпущено 24 различных боеприпаса.

Позднее в этот же день украинские дроны атаковали больницу и нерабочую вышку сотовой связи в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, который находится около линии фронта. Отмечалось, что также в городе обнаружили неразорвавшийся боеприпас, к которому была направлена команда взрывотехников.

Вечером 8 марта при падении обломков сбитого украинского дрона выбило стекла в одном из жилых домов в Воронеже. Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что в результате этого нет пострадавших.