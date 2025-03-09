Братислава, 9 марта, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин — единственный, у кого есть план по разрешению конфликта на Украине. Такое мнение 9 марта высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Артем Геодакян/РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Я говорил об Украине с президентом Путиным, с президентом Китая, с официальными лицами Бразилии и другими, и я скажу только одно, больше я ничего не скажу. Я думаю, что единственный, у кого есть реальный план в отношении этого <конфликта>, — это президент России Путин», — подчеркнул политик.

Ранее, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. На ней глава Белого дома отметил неминуемость мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине и заявил, что в противном случае США «умывают руки». В свою очередь лидер киевского режима выступил против прекращения боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он позволил себе возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, использовав нецензурную брань.

После этого, 8 марта, Фицо заявил, что Зеленского устраивает продолжение украинского конфликта, и делает он это на деньги западных союзников. Глава словацкого правительства отметил, что на недавнем саммите Евросоюза в Брюсселе Зеленский сменил риторику и начал говорить о возможности перемирия.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Как передавало ИА Регнум, Путин в январе отмечал, что переговоры по урегулированию украинского кризиса должны вести к долгосрочному миру, а не к временному перемирию. В феврале российский лидер в телефонном разговоре с Трампом подчеркнул, что для наступления мира на Украине необходимо устранить изначальные причины конфликта.

При этом Франция и Великобритания хотят протолкнуть собственный план по урегулированию на Украине. Они предлагают объявить перемирие на месяц и ввести «миротворцев» на украинскую территорию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Парижа и Лондона, отметила, что эти страны пытаются добиться передышки для Украины, чтобы она могла укрепить свой потенциал при помощи Запада. России необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании, подчеркнула дипломат.

6 марта президент России заявил, что страна не собирается никому уступать в ситуации по Украине. Глава государства также подчеркнул, что России не нужно чужого, но и своего она не отдаст.