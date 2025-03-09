Москва, 9 марта, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Между США и странами Евросоюза назревает идейный разрыв по вопросу о ценностях. Об этом 9 марта заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Существенную роль играет противостояние по вопросу о ценностях. Впервые между США и Европой возник идейный разрыв: «ценности», навязываемые европейцам правящими кругами ЕС, несовместимы с консервативными ценностями стана [президента и вице-президента США] Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, что добавляет идеологического яда в резко осложнившиеся отношения между двумя составными частями Запада», — написал он.

Сенатор отметил, что в настоящее время происходит очевидное переформатирование Запада, а главной антироссийской силой на уровне текущей политики становится Евросоюз.

Пушков обратил внимание, что в течение последних 10–15 лет в ЕС начало оформляться самостоятельное в своей враждебности России, до известной степени независимое от США либерал-глобалистское правящее большинство.

По его словам, с 2014–2015 годов европейские правящие круги уже не следовали за США в их антироссийской политике, а действовали вместе с ними.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что перепалка между Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме свидетельствует о крахе единства Запада. По его мнению, в течение нескольких последних недель было видно, что назревает раскол Запада, а 28 февраля скандал в Белом доме стал кульминацией этого процесса.

Трамп в ходе встречи с Зеленским в Белом доме призвал согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». Но Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия, заявив, что Киев не примет его без предоставления «гарантий безопасности» со стороны США. Встреча закончилась скандалом из-за перепалки между её участниками.