Харьков, Украина, 9 марта, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Расчеты FPV-дронов российской группировки «Север» в Харьковской области уничтожили пикап и квадроцикл Вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры публикует 9 марта Министерство обороны РФ.

Кадр из видео

«Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, что в момент поражения вокруг пикапа находилось несколько украинских боевиков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952205" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в Харьковской области

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта МО РФ опубликовало кадры уничтожения РСЗО «Град» ВСУ в Харьковской области при помощи расчета FPV-дрона на оптоволокне. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и пожар.