Дроны ВС РФ уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в Харьковской области
Харьков, Украина, 9 марта, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Расчеты FPV-дронов российской группировки «Север» в Харьковской области уничтожили пикап и квадроцикл Вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры публикует 9 марта Министерство обороны РФ.
Кадр из видео
«Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, что в момент поражения вокруг пикапа находилось несколько украинских боевиков.
Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в Харьковской области
Как сообщало ИА Регнум, 8 марта МО РФ опубликовало кадры уничтожения РСЗО «Град» ВСУ в Харьковской области при помощи расчета FPV-дрона на оптоволокне. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и пожар.