Лондон, 9 марта, 2025, 14:52 — ИА Регнум. В правительстве Великобритании нет единства по поводу договороспособности главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 8 марта заявила британская еженедельная газета The Sunday Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что осенью 2024 года один из неназванных британских министров окрестил Зеленского как «препятствие для мира». Издание уточняет, что схожее мнение есть и у некоторых других европейских государственных деятелей.

«Даже некоторые союзники, восхищающиеся Зеленским, считают, что его политическое выживание может оказаться под угрозой», — уточняется в материале.

Издание также подчеркивает, что для киевского режима существует риск политических разногласий внутри страны и всплеска открытого неповиновения политике Зеленского, если ВСУ продолжат нести поражение на поле боя.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома произошла перепалка между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима. Американский лидер указал на неминуемость мирных переговоров с Москвой, а Зеленский выступил против прекращения огня и потребовал американских «гарантий безопасности».

Затем 3 марта Трамп заявил, что Украине необходимо проявить большую признательность за американскую помощь, его советник по нацбезопасности Майкл Уолтц сообщил, что США готовы вернуться к диалогу после того, как Зеленский публично заявит о готовности принять участие в мирных переговорах.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Зеленский нелегитимен, так как конституция Украины не предусматривает продления полномочий главы государств в случае военного положения. Он уточнил, что единственным легитимным органом власти на Украине является на данный момент Верховная рада, а остальные утратили свою правомочность.