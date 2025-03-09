В правительстве Британии сочли Зеленского препятствием для мира
The Sunday Times: в правительстве Британии Зеленского считают помехой для мира
Лондон, 9 марта, 2025, 14:52 — ИА Регнум. В правительстве Великобритании нет единства по поводу договороспособности главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 8 марта заявила британская еженедельная газета The Sunday Times.
Отмечается, что осенью 2024 года один из неназванных британских министров окрестил Зеленского как «препятствие для мира». Издание уточняет, что схожее мнение есть и у некоторых других европейских государственных деятелей.
«Даже некоторые союзники, восхищающиеся Зеленским, считают, что его политическое выживание может оказаться под угрозой», — уточняется в материале.
Издание также подчеркивает, что для киевского режима существует риск политических разногласий внутри страны и всплеска открытого неповиновения политике Зеленского, если ВСУ продолжат нести поражение на поле боя.
Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома произошла перепалка между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима. Американский лидер указал на неминуемость мирных переговоров с Москвой, а Зеленский выступил против прекращения огня и потребовал американских «гарантий безопасности».
Затем 3 марта Трамп заявил, что Украине необходимо проявить большую признательность за американскую помощь, его советник по нацбезопасности Майкл Уолтц сообщил, что США готовы вернуться к диалогу после того, как Зеленский публично заявит о готовности принять участие в мирных переговорах.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Зеленский нелегитимен, так как конституция Украины не предусматривает продления полномочий главы государств в случае военного положения. Он уточнил, что единственным легитимным органом власти на Украине является на данный момент Верховная рада, а остальные утратили свою правомочность.