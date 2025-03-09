Москва, 9 марта, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на следующей неделе прибудет в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом журналист Павел Зарубин рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В Россию с первым визитом после недавней победы на выборах приедет президент Лукашенко. Белорусский лидер в свежем интервью сам рассказал о своей предстоящей встрече с Путиным», — отметил ведущий.

Отмечается, что основной массив вопросов на переговорах затронет международную ситуацию.

Также в графике российского президента совещание по экономике и совещание с членами Совета безопасности РФ.

Как передавало ИА Регнум, о скорой встрече лидеров двух стран сообщалось в поздравительной телеграмме Путина, направленной белорусскому коллеге по случаю победы на выборах. Тогда глава российского государства пожелал Лукашенко новых успехов на посту президента Белоруссии, доброго здоровья и благополучия. Он подчеркнул, что в последнее время было немало сделано для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском.

В ходе пресс-конференции 26 января Лукашенко заявил, что намерен после выборов совершить первый зарубежный визит в Москву и встретиться с Путиным. Он отметил, что переговоры с российским президентом могут продолжаться до ночи, и это является «сигналом обществу».

28 февраля Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в Союзном государстве. Перед этим, 26 февраля, нижняя палата парламента Белоруссии также ратифицировала этот договор с Россией.