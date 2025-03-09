Орел, 9 марта, 2025, 14:44 — ИА Регнум. В Орловском военно-историческом музее открыли выставку «Подвиг медсестры», посвященную военным медикам разных эпох, от Первой мировой войны до спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

Орловский краеведческий музей

Выставка начала работать 8 марта и будет экспонироваться до апреля. В открытии приняли участие заведующая орготделом Орловской областной клинической больницы Валентина Мамошина и замглавы регионального отделения фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Наталья Евстегнеева.

«В экспозиции представлены фотографии, личные вещи врачей, форменная одежда сестёр милосердия, санитарок и военврачей», — говорится на сайте правительства.

Посетителям также рассказали про историю подвига орловских врачей — героев «Русской больницы».

Как передавало ИА Регнум, 6 марта президент РФ Владимир Путин встретился с представителями и подопечными фонда «Защитники Отечества». В ходе беседы мать участника спецоперации рассказала, как ее сын пошел на верную смерть, чтобы спасти товарищей. Глава государства после такого рассказа не смог сдержать эмоций.

Российский лидер назвал встречу с матерями и вдовами героев спецоперации очень трогательной. Он заявил, что тогда едва сдержался, отметив, что ему так нельзя.