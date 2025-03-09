Кызыл, 9 марта, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Мужчина сбил женщину под Кызылом в Республике Тува, вышел из машины и ударил ее ногой, после чего сел в автомобиль и скрылся с места ДТП. Об этом 9 марта рассказал РЕН ТВ.

Кадр из видео

Происшествие попало на видео, которое распространилось в Сети. На кадрах видно, как агрессивный водитель и пассажирка его автомобиля бьют ногами лежащую на земле потерпевшую. После они оба садятся в машину и уезжают с места ДТП. Пользователи соцсетей написали, что у пострадавшей вся голова была в крови.

По рассказам очевидцев, в автомобиле сидели дети, а пассажирка, ехавшая на переднем сидении, якобы была в нетрезвом состоянии.

Ранее ИА Регнум уже сообщало о ситуации, когда водитель, сбивший пешехода, покинул место ДТП.

Так, в декабре 2023 года в московском районе Строгино водитель Nissan сбил 80-летнюю женщину во дворе дома и уехал с места ДТП. Когда женщина упала, водитель вышел, увидел, что произошло, а затем сел за руль и уехал. Отмечается, что 67-летний водитель иномарки причинил тяжкий вред здоровью женщины. Его привлекут к ответственности по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ).