Москва, 9 марта, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Мнение, что российский император Александр III произнес фразу «У России есть только два союзника — ее армия и флот», является расхожим мифом, в реальности он такого не говорил. Об этом 9 марта заявил доктор исторических наук, профессор Кирилл Соловьев.

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Он отметил, что достоверных источников, которые подтверждали бы авторство этого изречения, нет. Поверье пошло после выхода в свет мемуаров зятя императора князя Александра Михайловича. В этих воспоминаниях много неточностей, а других упоминаний о крылатом афоризме нет.

«Нет сомнений, что если бы российский император действительно когда-нибудь публично произнес эту яркую и нестандартную фразу, то при дворе ее многие бы запомнили и тотчас же подхватили», — заявил Соловьев в беседе с Lenta.ru.

По мнению ученого, крылатое выражение появилось на основании приветствия Александра III при встрече с черногорским князем Николой I. Император тогда назвал его единственным союзником России за ее пределами. Поскольку Черногория не была влиятельным государством, фраза фактически говорила о том, что у России нет союзников.

«Мне представляется, что великий князь Александр Михайлович просто слегка перефразировал эту фразу, чтобы она звучала более эффектно», — предположил Соловьев.

Ранее кандидат исторических наук, специалист в области изучения Отечественной войны 1812 года Лидия Ивченко в беседе с ИА Регнум заявила, что Россия в ходе Бородинского сражения остановила крестовый поход Запада. Она отметила, что на российскую территорию фактически вторглась не французская, а общеевропейская армия. Возглавлявший ее Наполеон прямо говорил о планах пресечь «гибельное влияние России» на Европу.