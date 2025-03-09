Киев, 9 марта, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский будет пытаться сорвать мирные переговоры по разрешению украинского конфликта. Такое мнение 9 марта высказал находящийся в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Global Look Press

«Может ли Зеленский сорвать мирные переговоры? Не просто может, друзья, но обязательно будет пытаться это делать. Зеленский одержим своей властью и величием с маниакальным пристрастием», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат Рады отметил, что лидер киевского режима осознает, что требуемое от него президентом США Дональдом Трампом перемирие будет его последним решением на занимаемом посту, потому что в условиях такого перемирия будет пункт о проведении выборов и отмене военного положения на Украине.

По словам Дубинского, после достижения соглашений о перемирии и отмены военного положения Зеленский вынужден будет бежать с Украины.

«Бежать придется еще и потому, что будет нужен виноватый… Зеленский явный кандидат на 111-ю (статью уголовного кодекса Украины «госизмена». — Прим. ред.) и пожизненное… Поэтому — или продолжать бойню и проливать кровь, или бежать. Учитывая нарциссическое расстройство персонажа, бежать он будет в последнюю очередь, а может быть, выберет судьбу Геббельса. Поэтому и держаться за власть он будет до упора», — пояснил он.

Нардеп уточнил, что для этого главе киевского режима потребуется масштабная провокация, после совершения которой Россия откажется от перемирия. В число таковых могут войти подрыв Чернобыльской АЭС, удар по Курской АЭС или использование «грязной бомбы», так как Зеленский готов на всё, добавил Дубинский.

«Поэтому Трампу надо действовать максимально быстро и жестко», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Time 8 марта написала, что осенью 2024 года один из министров Великобритании назвал Зеленского препятствием к миру на Украине. Отмечалось, что такое мнение можно часто встретить в европейских столицах.

Ранее, 28 февраля, Белого дома состоялась встреча Трампа с Зеленским. На ней глава Белого дома отметил неминуемость мирных переговоров и заявил, что противном случае США «умывают руки». В свою очередь лидер киевского режима выступил против прекращения боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Кроме того, он позволил себе возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, использовав нецензурную брань.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 марта заявил, что Зеленского устраивает продолжение украинского конфликта, потому что он под это получает деньги от западных союзников. При этом он отметил, что на недавнем саммите Евросоюза в Брюсселе Зеленский сменил риторику и начал говорить о возможности перемирия.