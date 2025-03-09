Москва, 9 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своих впечатлениях от перебранки главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Опираясь на дипломатический опыт, он отметил, что подобная ситуация была возможна лишь в античные времена, когда главе государства, прибывшему с визитом, могли отрубить голову или взять его в плен.

«Но уже, по-моему, даже в Средние века такого не было. Поэтому, конечно, все-таки, будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам», — признался представитель Кремля на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в ходе встречи Трамп отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру». 4 марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву.

Позже Зеленский написал в соцсети X, как ему досадно из-за того, что встреча с Трампом «пошла не так». Глава киевского режима заверил, что готов работать над достижением мира под «сильным руководством» американского лидера.

При этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет извиняться за конфликт Зеленского с Трампом. По его словам, Зеленский во время переговоров с Трампом был прав «и по форме, и по содержанию».