Москва, 9 марта, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал очень трогательной встречу с матерями и вдовами героев специальной военной операции и отметил, что «едва сдержался».

Kremlin.ru

«Очень трогательно было, я едва сдержался! Но мне нельзя», — признался глава государства.

Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» 6 марта не смог сдержать эмоций, когда выслушал рассказ матери о подвиге её сына, погибшего ради спасения товарищей.

Женщина рассказала, что её сын был в отдельном отряде специального назначения. Он вместе с товарищами выполнил приказ занять высоту и взять огонь на себя, чтобы показать точку противника. Бойцы знали, что погибнут, но выполнили задачу, чтобы снизить потери отряда. Путин с трудом подбирал слова после этого рассказа.

Путин также призвал называть улицы, школы, институты и другие городские объекты в честь героев спецоперации. В феврале 2024 года глава государства заявил, что о Героях России — участниках СВО нельзя забывать в будущем. Президент отметил важность увековечивания их имен.