Москва, 9 марта, 2025, 13:57 — ИА Регнум. За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне проведения спецоперации более 1,1 тыс. военных. Об этом 9 марта сообщило Минобороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В ведомстве отметили, что группировка войск «Центр» за сутки уничтожила до 580 военных противника, до 255 бойцов потерял противник в зоне ответственности Западной группировки войск. Помимо этого, группировка войск «Восток» ликвидировала более 145 военных, еще до 130 человек уничтожили группировки «Север» и «Днепр».

Также оборонное ведомство России сообщило, что за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили объекты газопереработки, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, инфраструктуру военных аэродромов, производственные цеха и пункты управления беспилотниками в 143 районах.

Кроме того, за сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России уничтожили 228 беспилотников ВСУ. Отмечается, что 99 из указанных дронов были сбиты вне зоны спецоперации. Средствами ПВО также сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

ВС РФ 9 марта освободили населенный пункт Константинополь в Донецкой Народной Республике. Бои вели подразделения группировки войск «Восток».

8 марта ВС РФ уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 178 дронов самолетного типа противника.