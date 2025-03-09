Вашингтон, 9 марта, 2025, 13:53 — ИА Регнум. США настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам саммита глав МИД стран «Большой семёрки» (G7), которая пройдёт с 12 по 14 марта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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«В ходе переговоров по формулированию совместного заявления по морским вопросам США настаивают на усилении формулировок в отношении Китая и смягчении формулировок в отношении России», — говорится в публикации.

Кроме того, утверждается, что США настаивают на удалении слова «санкции», а также слов «способность России вести военные действия на Украине», заменив их на «способность получать доходы».

Вместе с этим США отклонили предложение Канады о создании целевой группы, которая занялась бы так называемым «теневым флотом» нефтяных танкеров, которые якобы принадлежат России.

Отмечается, что коммюнике G7 не являются окончательными, пока они не будут опубликованы на основе консенсуса всех стран объединения, и переговоры могут привести к значительным изменениям документа.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля газета The Financial Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа выступила против использования термина «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7. По данным издания, американский лидер хочет дистанцироваться от политики своего предшественника Джо Байдена. Планируется, что это поспособствует урегулированию конфликта на Украине.

24 февраля была принята резолюция Совбеза ООН, согласно которой ответственность за украинский кризис не возлагается ни на одну из стран, однако необходимо как можно скорее установить мир между Москвой и Киевом. За документ проголосовали Россия, Китай, США и еще семь государств.

Военный эксперт, политолог и капитан 1-го ранга Василий Фатигаров в беседе с ИА Регнум рассказал, что США, как и 80 лет назад, занимают сторону, побеждающую в конфликте, а страны Евросоюза — проигравшие. По мнению эксперта, Россия одержит победу в спецоперации при любом раскладе, и в Белом доме это быстро поняли.