Астана, 9 марта, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Свыше 30 тайников с оружием и боеприпасами, включая похищенные в ходе беспорядков в январе 2022 года, было обнаружено казахстанскими правоохранителями во время трехдневной операции. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Максим Богодвид/РИА Новости

«За три дня операции сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более 3 тыс. боеприпасов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в числе изъятого оружия было семь единиц числящегося похищенным оружия, четыре единицы из которого были похищены в январе 2022 года. Помимо того, полиция изъяла шесть единиц ранее утерянного оружия и приняла от граждан еще 14 единиц добровольно сданного оружия.

По информации ведомства, в ходе оперативных мероприятий правоохранители также выявили 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия, а также привлекли 200 правонарушителей к административной ответственности.

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, в ходе которых произошло нападения на полицейских и военных. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке захвата власти, а режим ЧП в республике длился до 19 января.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января в одном из гаражей в Санкт-Петербурге нашли автомат Калашникова, который пропал во время Приднестровского военного конфликта 33 года назад. По словам эксперта, оружие могло оказаться в Северной столице из-за отсутствия контроля за оборотом оружия во времена распада СССР.

Ранее, 25 января, в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и органов контрразведки нашли тайник с иностранным оружием на бывшей позиции украинских формирований. Уточнялось, что из него было изъято два пулемёта, включая один бельгийского производства, американская винтовка, два гранатомёта, три автомата, более 2,5 тыс. патронов и более 20 гранат.