Лас-Вегас, США, 9 марта, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев рассказал, что неодобрительный свист болельщиков во время титульного боя против бразильца Алекса Перейры заряжал его. Такое заявление спортсмен сделал 9 марта на пресс-конференции после турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Louis Grasse/Global Look Press

«Свист публики? Наоборот, это меня заряжало», — рассказал Анкалаев.

Он также добавил, что когда все болеют против, то ему хочется доказывать обратное и выигрывать.

Как сообщало ИА Регнум, Анкалаев победил Перейру в бою за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все заявленные пять раундов. По его итогам судьи со счетом 49:46, 48:47, 48:47 отдали победу россиянину. Анкалаев стал пятым чемпионом UFC из России и первым в полутяжелом весе.

Комментируя итоги боя, президент UFC Дана Уайт выразил недовольство титульным поединком между Анкалаевым и Перейрой. Он подчеркнул, что ожидал большего.

В ответ глава Дагестана Сергей Меликов пригласил Уайта приехать в Дагестан, чтобы узнать секрет непобедимости местных бойцов и посмотреть, как растут чемпионы. Он поздравил Анкалаева, его команду и тренеров с победой, отметив, что теперь, вопреки интригам и предвзятому отношению, у региона два чемпионских пояса — в легком и полутяжелом весе.