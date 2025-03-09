Москва, 9 марта, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Женщинам, попавшим служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), приходится сталкиваться с нечеловеческим отношением и издевательствами. Об этом 9 марта рассказала попавшая в российский плен украинская военнослужащая Галина Казимова.

Zuma\TASS

«Издеваются <…> Бывают такие моменты, что и по ногам, и по рукам бьют, и матерятся на тебя, и как хотят тебя обзывают, ну вообще, нечеловеческие отношение», — процитировало ее ТАСС.

Казимова также рассказала, что ее не забрали с передовой после ранения. Командиры в украинской армии равнодушно относятся к подчиненным.

По словам украинки, она согласилась вступить в ВСУ, чтобы выйти из мест заключения. Ее обещали отправить служить в тыл, но привезли на передовую и отправили в атаку. Казимова подчеркнула, что очень много женщин обманом призывают, чтобы комплектовать штурмовые подразделения.

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Как передавало ИА Регнум, ранее сержант украинской армии Надежда Гарань рассказала британским СМИ о домогательствах в ВСУ. Офицеры грозили подчиненным-женщинам, что в случае отказа пошлют их мужей на верную смерть. За жалобы угрожают отправить в психиатрическую больницу.

В декабре 2024 года сотрудники государственного бюро расследований Украины задержали командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка. Установлено, что он знал об издевательствах командиров над подчиненными в своем соединении, но не реагировал на это.