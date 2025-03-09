Минусинск, Красноярский край, 9 марта, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Женщина принесла пистолет в больницу города Минусинска в Красноярском крае и устроила скандал с последующей стрельбой. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Уточняется, что пострадавших в результате стрельбы нет.

В ведомстве рассказали, что 43-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения вместе с сожителем привезла в больницу их общего знакомого для оказания помощи. В приемном отделении она достала пистолет.

«Женщина начала вести себя агрессивно и угрожать сотрудникам больницы. После этого сожитель вывел ее на улицу, пытаясь забрать пневматический пистолет, в процессе чего произошло несколько выстрелов», — пояснили в МВД.

В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 119 УК РФ). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Правоохранители изъяли у фигурантки оружие.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря москвичка пришла в поликлинику с пневматическим пистолетом и угрожала заведующей. Ее задержали правоохранительные органы. Охранник медучреждения, расположенного на Сиреневом бульваре, рассказал, что женщина пришла в кабинет к руководителю поликлиники, достала оружие из сумки и, заявив об умении им пользоваться, положила пистолет перед собой на стол.