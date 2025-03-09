Лондон, 9 марта, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Британия призвала рассмотреть создание группы для обмена разведданными внутри разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes) без США. Об этом 9 марта заявила газета Daily Mail, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве.

Jan Woitas/Global Look Press

Отмечается, что после прекращения передачи разведданных киевскому режиму со стороны президента США Дональда Трампа, а также запрета на передачу информации Великобританией и другими союзниками, Лондон решил создать отдельную группу.

«Речь не идет о выходе из «Пяти глаз», имеется в виду создание новых «Четырех глаз» внутри него», — подчеркнул источник.

«Пять глаз» является разведывательным альянсом, в который входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта Вашингтон приостановил военную помощь Украине после конфликта главы киевского режима Владимира Зеленского и Трампа 28 февраля. Украинская сторона отказалась подписывать сделку по полезным ископаемым, а также отвергла переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта.

Затем директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф объявил, что США на время прекращают обмен разведданными с Украиной. Он отметил, что таким образом Вашингтон намерен призвать всех к ответственности за установление мира.

Кроме того, 25 февраля газета Financial Times заявила, что Белый дом обсуждает исключение Канады из альянса «Пять глаз». Отмечалось, что причиной стали недостаточные меры по борьбе с нелегальными мигрантами, которые переходят из Канады на территорию США.