Вашингтон, 9 марта, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Американский предприниматель и мультимиллиардер, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илон Маск согласился с тем, что Европа считает США «банкоматом», и снова выступил в поддержку идеи выхода страны из НАТО.

ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/TASS

Таким образом бизнесмен прокомментировал запись представляющего Республиканскую партию сенатора от штата Юта Майка Ли в соцсети Х (ранее Twitter) о том, что Европа считает банкоматом США, которым нужно выходить из Североатлантического альянса.

«Да», — ответил на это Маск.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта Маск также поддержал предложение по выходу США из ООН и НАТО. Бизнесмен в соцсети X таким образом прокомментировал запись одного из пользователей о том, что стране давно пора выйти из военного блока.

Американский госсекретарь Марко Рубио 26 февраля заявил, что США больше не могут субсидировать союзников по НАТО, не направляющих необходимое количество средств на оборонные нужды. Он уточнил, что имеет в виду богатые страны Западной Европы.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2024 года, когда он был избранным главой Белого дома, назвал ключевым условием для дальнейшего участия страны в НАТО выполнение союзниками по альянсу своих финансовых обязательств. Он заявлял, что в противном случае не будет брать на себя обязательство по сохранению членства своей страны в блоке.