Москва, 9 марта, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за сутки уничтожили 228 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 марта сообщили в Минобороны РФ.

Виталий Невар/ТАСС

Отмечается, что 99 из указанных дронов были сбиты вне зоны спецоперации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — добавили в министерстве.

Уточняется, что с начала спецоперации украинская армия лишилась 656 самолетов, 283 вертолетов, 45 877 беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 090 танков и другой техники.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта российские военные также ударили по объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотниками. Было нанесено поражение скоплениям личного состава и техники ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

Днем ранее средства (ПВО) уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 178 дронов самолетного типа противника.