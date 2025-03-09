Москва, 9 марта, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом 9 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта российский оперативно-тактический комплекс «Искандер» уничтожил транспортно-заряжающую машину американской реактивной системы залпового огня HIMARS украинских формирований в Николаевской области. Также было уничтожено до 10 обслуживавших ее военных противника.

Позднее в этот же день ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Также российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 178 дронов самолетного типа противника.

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