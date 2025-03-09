Москва, 9 марта, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Беспилотник «Мерлин-ВР» в ходе разведки выявил скопление замаскированной техники и укрытий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 марта заявили в Минобороны РФ.

Кадр из видео

«Обнаруженные цели были уничтожены точными ударами артиллерии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952182" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчет БпЛА «Мерлин-ВР» выявил скопление замаскированной техники и укрытий противника

Начальник расчета БПЛА с позывным Физрук также рассказал, что техника обладает дневной камерой и оборудованием, способным находить труднодоступные и сложно замаскированные украинские позиции.

Военный разведывательный дрон «Мерлин-ВР» способен вести воздушный мониторинг в автоматическом и полуавтоматическом режимах на протяжении десяти часов, он также может нести на себе до 6,5 кг.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля «Мерлин-ВР» скорректировал удар ФАБ-1500 по скоплению украинской пехоты в бункере Херсонской области. Беспилотник, продолжив наблюдение, подтвердил уничтожение цели.

Отмечалось, что на взлет и посадку дрона разведчики потратили не более трех минут, а сам БПЛА может вести разведку в любое время суток, а также в любую погоду на протяжении порядка 10 часов на расстоянии до 120 км от точки взлета.