Пекин, 9 марта, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Инженеры из Китая создали маску для лица, которая способна изменяться, скрывая настоящую внешность человека. Исследование опубликовал журнал Science Advances.

Прототип способен воспроизвести восемь типов внешности. Он состоит из силикона, полностью закрывающего лицо.

Верхний слой отвечает за цвет кожи. Встроенные элементы при нагреве активируют включение в состав материала термохромные микрокапсулы. Пользователь может указывать цвет в диапазоне от светлого до темного.

Следующие слои формируют пропорции лица. В герметичных капсулах находится газообразное вещество, выделяющееся при нагревании раствора аммиака. Резервуары последнего крепятся на тело носителя маски. Распределяясь по камерам, газ видоизменяет очертания и рельеф лица. Его можно сделать более широким, сменить формы и пропорции носа или выделить скулы.

Доступные шаблоны внешности запрограммировали после 3D-сканирования лиц реальных людей. Для переключения с одного на другой необходимо меньше двух минут. Немного больше времени требуется для изменения цвета кожи.

Разработчики проводили тесты на маскировку внешности, которые дали убедительный результат. Утверждается, что маска помогает скрыть настоящее лицо от камер видеонаблюдения. Теперь инженеры подбирают альтернативу токсичному раствору аммиака и пробуют «обучить» маску транслировать мимику человека.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года SCMP написала о создании в Китае нового типа микроволнового оружия, напоминающего луч «Звезды смерти» из фильмов «Звёздные войны». Система вооружения состоит из нескольких устройств, излучающих микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель. По итогам экспериментов выяснилось, что данное устройство может эффективно подавлять сигналы американского GPS и прочих спутников.